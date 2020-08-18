В Минске демонстранты расходятся из-под изолятора криками "Трибунал"

В Минске протестующие начинают расходиться. Они покидают парк около ИВС на Окрестина и на прощание скандируют: "Трибунал".

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Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by.

Недалеко от изолятора остаются 100-200 человек.

Напомним, что вечером 17 августа тысячи жителей Минска собрались на площади Независимости, откуда двинулись к следственному изолятору на улице Володарского. Там находится арестованный Сергей Тихановский, муж победителя президентских выборов по мнению оппозиции Светланы Тихановской, у которого 18 августа еще и день рождения.

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От СИЗО протестующие направились к изолятору в переулке Окрестина, где содержатся задержанные ранее участники протестов. Среди пришедших были даже священники, которые планировали провести переговоры с сотрудниками изолятора.

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Напомним, что к изолятору временного содержания в Минске на Окрестина приехала представитель штаба победителя президентских выборов, по мнению беларусской оппозиции Светланы Тихановской, Ольга Ковалькова. По предварительной информации, к людям должен был выйти представитель ИВС (изолятор временно содержания – Ред.), но так никто и не вышел. Она позвонила в домофон на входной двери ИВС, но ей ответили, что "здесь нет политических заключенных"", – говорится в сообщении.

Видео: TUT.by

Добавим, что, по информации правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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