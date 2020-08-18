Українська
$ 27,31
32,37
  1. Новости политики

В Минске демонстранты расходятся из-под изолятора криками "Трибунал"

18 августа, 00:18

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В СИЗО находится арестованный Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской

В Минске протестующие начинают расходиться. Они покидают парк около ИВС на Окрестина и на прощание скандируют: "Трибунал".

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by.

Недалеко от изолятора остаются 100-200 человек.

Напомним, что вечером 17 августа тысячи жителей Минска собрались на площади Независимости, откуда двинулись к следственному изолятору на улице Володарского. Там находится арестованный Сергей Тихановский, муж победителя президентских выборов по мнению оппозиции Светланы Тихановской, у которого 18 августа еще и день рождения.

В тренде
Беларусь перебрасывает десантников к западной границе

От СИЗО протестующие направились к изолятору в переулке Окрестина, где содержатся задержанные ранее участники протестов. Среди пришедших были даже священники, которые планировали провести переговоры с сотрудниками изолятора.

Реклама

Напомним, что к изолятору временного содержания в Минске на Окрестина приехала представитель штаба победителя президентских выборов, по мнению беларусской оппозиции Светланы Тихановской, Ольга Ковалькова. По предварительной информации, к людям должен был выйти представитель ИВС (изолятор временно содержания – Ред.), но так никто и не вышел. Она позвонила в домофон на входной двери ИВС, но ей ответили, что "здесь нет политических заключенных"", – говорится в сообщении.

Видео: TUT.by

Добавим, что, по информации правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь задержание митинг трибунал Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
Нападение Геруса на журналистов
Нападение Геруса на журналистов "Сегодня" в Турции: все подробности скандала (видео)Политика
"Слуги народа" припугнули Лукашенко судьбой ЯнуковичаПолитика
Германия озвучила требования к Лукашенко
Германия озвучила требования к ЛукашенкоПолитика
Жена белорусского оппозиционера сбежала в Украину
Жена белорусского оппозиционера сбежала в УкраинуПолитика
Лукашенко назвал НАТО угрозой Беларуси: что ответил Альянс
Лукашенко назвал НАТО угрозой Беларуси: что ответил АльянсПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять