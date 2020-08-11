В МИД заявили, что Ирану придется выплатить компенсацию МАУ за сбитый самолет

Самолет действительно был застрахован в одной из европейских страховых компаний

Возможность избежания Ираном ответственности за сбитый самолет авиакомпании МАУ сложно представить. Во время переговоров в Киеве было решено, что вопрос выплаты компенсации авиакомпании будет включен в повестку дня следующего раунда переговоров.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Действительно самолет был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски в других страховщиков. Соответственно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ, если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о той же компенсации ",- написал он на своей странице в Facebook.

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Ранее глава Центральной страховой организации Ирана Голамрез Солеймани заявил, что Иран отказался выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины за сбитый вблизи Тегерана самолет . В то же время отмечается, что комментарий Солеймани касался только самолета, а не потенциальной компенсации семьям жертв. От европейских авиационных страховщиков пока не было комментария.

Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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