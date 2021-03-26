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Поставка вакцины CoviShield в Украину "на паузе"

26 марта, 12:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дмитрий Кулеба поблагодарил власти Индии за первую партию препарата

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что экспорт вакцины от коронавируса CoviShield в другие страны, в том числе и в Украину, "поставлен ​​на паузу".

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Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

При этом глава МИД поблагодарил правительство Индии за поставку первой партии вакцины в Украину.

"Мы уже должны были бы получить следующие партии, но действительно пока экспорт вакцины CoviShield из Индии поставлен на паузу", – сказал он.

Кулеба также отметил, что он не будет объяснять причины этого решения.

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"Некоторые из них являются публичными и уже были озвучены в мировых СМИ. Некоторые из них являются непубличными, но факт остается фактом", – добавил министр.

Кроме Украины, приостановка экспорта касается Канады и Бразилии.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина не откажется от вакцины CoviShield из-за задержки поставок.

Также сообщалось, что Индия может приостановить поставку в Украину следующей партии вакцины CoviShield . Причина – информационная кампания против индийской вакцины в нашей стране.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Индия вакцинация вакцина Украина коронавирус Covishield
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