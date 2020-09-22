В МИД объяснили, есть ли угроза безвизу Украины с ЕС

На Западе в последнее время начали ходить разговоры об угрозе безвизу Украины с Европейским Союзом. Однако заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова успокоила – Киев не получал от Брюсселя сигналов о пересмотре безвизовой политики.

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Об этом сообщает пресс-служба МИДа в Facebook.

Она назвала политическими заявления, что якобы Украину могут лишить безвиза с ЕС.

"Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономике, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", – заявила Джапарова.

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Напомним, все началось с того, что недавно Конституционный Суд Украины рассматривал дело о конституционности некоторых норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. В результате было принято решение, что часть полномочий президента Украины в отношении НАБУ не отвечает Конституции. На Западе это вызвало резкую реакцию и заговорили об угрозе безвизовому режиму Украины.

Так, послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония) заявляли, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы. В Европарламенте заявили, что таким решением власти Украины поставили под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом и выделение Киеву очередного транша в 1,5 млрд евро. В посольстве США сказали, что дальнейшая их поддержка будет зависеть от прозрачности работы комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. А в ЕС назвали важное условие по безвизу для Украины.

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