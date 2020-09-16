В мэрии Харькова ответили на слухи об инсульте Кернеса

Спикер харьковского горсовета заверил, что проблем с речью у мэра нет

У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится в больнице с коронавирусом и воспалением легких, не было инсульта, несмотря на слухи, которые появились в Сети.

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Так, со ссылкой на неназванные источники в интернете сообщалось, что из-за COVID-19 у харьковского мэра произошел инсульт, после которого тот оказался в тяжелом состоянии и якобы испытывает серьезные проблемы с устной речью.

В ответ на просьбу прокомментировать эти сообщения в мэрии Харькова сайт "Сегодня" заверили, что они не соответствуют действительности.

"Как бы я с ним общался, если бы у него был инсульт? Нарушений речи у мэра нет", – заверил глава Департамента по делам информации и связей с общественностью харьковской мэрии Юрий Сидоренко.

Ранее в СМИ появились сообщения, что якобы в окружении Харьковского городского головы говорят о возможности госпитализации Кернеса в немецкую клинику "Шарите", в которой сейчас лечат российского оппозиционера Алексея Навального.

Позже в мэрии опровергли эти данные, заверив, что Кернеса не собираются везти за границу.

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Накануне появилась информация, что Геннадий Кернес находится в больнице в тяжелом состоянии, а некоторые даже писали, что мэр был в коме. Однако в мэрии Харькова эти сообщения опровергли. У главы города подтвердился коронавирус и воспаление легких.

Позже, 15 сентября, городской голова Харькова Геннадий Кернес сам рассказал о своем состоянии. По его словам, в Харькове у него есть все необходимое для лечения, и он надеется на скорое выздоровление.

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