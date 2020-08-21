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  1. Новости политики

В Мали мятежники предложили создать совет для передачи власти

21 августа, 03:15

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Где находится свергнутый президент Ибрагим Бубакар Кейта, не известно

Малийские военные, которые подняли 18 августа мятеж, намерены учредить переходный совет с президентом переходного периода, им может стать "как военный, так и гражданский".

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Об этом заявил их представитель телеканалу France24.

"Мы находимся в контакте с гражданским обществом, оппозиционными партиями, с большинством – с каждым, чтобы попытаться осуществить переход", – сказал каналу официальный представитель военных полковник Исмаэль Ваге.

Свергнутый президент Ибрагим Бубакар Кейта, содержавшийся в лагере мятежников в Кати, переведен, по данным его близких, в неизвестное место заключения.

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Ранее в Совбезе ООН осудили мятеж в Мали и призвали освободить президента страны.

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18 августа на армейской базе Кати в одноименном пригороде столицы Мали произошел военный мятеж. По данным новостного портала "Малижет", мятежниками руководил полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати. Они взяли под контроль Генштаб ВС Мали, а также арестовали президента, премьера, министров, спикера парламента и ряд военачальников.

Президент Мали объявил о своей отставке после военного мятежа.

Видео: Reuters

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Мали президент мятеж

Источник: Интерфакс

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