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В КСУ рассказали, что будет, если Рада поддержит законопроект Зеленского

3 ноября, 12:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Даже альтернативный законопроект о возвращении е-декларирования тоже не выход из ситуации

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко считает, что если будете принят президентский законопроект об увольнении судей КСУ, то это приведет к серьезному парламентскому кризису.

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Об этом он сказал в комментарии УНН.

Он считает, что большинство политических сил в парламенте, кроме "Слуги народа", не поддержат предложенный Зеленским вариант выхода из конституционного кризиса.

"У каждого есть свои взгляды на эти вещи, у кого-то они одни, у кого-то другие, но в любом случае идти на явное нарушение Конституции, причем серьезное нарушение Конституции, никто не желает. Поэтому, если действительно такой закон будет проголосован, то я прогнозирую серьезный парламентский кризис", – сказал Слиденко.

При этом судья считает, что и альтернативный законопроект касательно возвращения е-декларирования, которое было отменено решением КСУ, тоже не выход из ситуации.

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"Как компромиссный вариант он мог бы подойти, но, еще раз подчеркиваю, на переходный период, то есть главное, что в нем есть – это то, что ситуация стабилизируется на переходный период. Затем парламент вносит соответствующие изменения в законодательство, которые требуются для того, чтобы исправить ситуацию с неконституционностью тех норм. Те нормы же не станут конституционными от того, что их примут снова. Проблема же в неконституционности норм, а не в КСУ, в конце концов", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 ноября состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента. Нардеп Галина Янченко рассказала, при каком условии фракция поддержит роспуск КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

Смотрите также комментарий судьи Конституционного суда Игоря Слиденко в эфире "Свободы слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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