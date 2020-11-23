В КСУ поступило представление депутатов по карантину выходного дня

Авторы инициативы указывают на две проблемы в постановлении Кабинета министров

В Конституционный суд поступило представление от народных депутатов относительно решения Кабинета министров о введении в Украине карантина выходного дня. Суд решает вопрос об открытии конституционного производства.

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Об этом сообщила в Facebook представитель Верховной Рады в КСУ народный депутат Ольга Совгиря.

Депутаты в своей жалобе утверждают, что введенными ограничениями на выходных нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают. По мнению авторов представления, карантин выходного дня приводит к существенным (более 50%) потерям дохода (заработка) бизнеса, который работает в различных сферах экономики.

Кроме того, этим представлением обжалованы и положения постановления, которым предусматривается запрет проведения больницами плановых мероприятий по госпитализации. Депутаты говорят, что это означает избирательный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 Конституции Украины.

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Также они уточнили, что обжалованные ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав согласно статье 64 Конституции Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине с 21 ноября снова прошел карантин выходного дня. В субботу и воскресенье закрылось практически все, кроме объектов критической инфраструктуры, продуктовых магазинов, аптек, почты и общественного транспорта. Украинцы как обычно "в штыки" восприняли ограничения правительства и, конечно же, не обошлось без нарушений. Смотрите фото и видео, как в Киеве полиция штрафовала нарушителей.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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