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В КСУ объяснили неявку Тупицкого в Офис генпрокурора

28 декабря, 14:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня Тупицкий не явился в Офис генпрокурора и подозрение ему отправили по почте

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий, который подозревается в подкупе свидетеля, не собирается уклоняться от следствия, а его отстранение от должности судьи – под вопросом.

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Об этом рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в КСУ.

"Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий", – сказали в суде.

Также в КСУ прокомментировали намерение Офиса генпрокурора просить Зеленского отстранить Тупицкого от должности на два месяца.

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"Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности", – сказали в суде.

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Как сообщали новости "Сегодня", Тупицкий фигурирует в деле о приватизации Зуевского энергомеханического завода, в которой якобы принимал теневое участие и якобы мог получить свою долю в размере 4%. А в 2018 году бизнесмен, которому мог помогать Тупицкий с приватизацией завода, заявлял, что глава КСУ пытался убедить его не давать против него показаний. Как рассказали в прокуратуре, судья подозревается по ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК (подкуп свидетеля и дача заведомо ложных показаний).

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КСУ Конституционный суд тупицкий
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