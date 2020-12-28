В КСУ объяснили неявку Тупицкого в Офис генпрокурора

Сегодня Тупицкий не явился в Офис генпрокурора и подозрение ему отправили по почте

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий, который подозревается в подкупе свидетеля, не собирается уклоняться от следствия, а его отстранение от должности судьи – под вопросом.

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Об этом рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в КСУ.

"Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий", – сказали в суде.

Также в КСУ прокомментировали намерение Офиса генпрокурора просить Зеленского отстранить Тупицкого от должности на два месяца.

"Ни Конституция, ни закон Украины "О Конституционном суде" не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности", – сказали в суде.

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Как сообщали новости "Сегодня", Тупицкий фигурирует в деле о приватизации Зуевского энергомеханического завода, в которой якобы принимал теневое участие и якобы мог получить свою долю в размере 4%. А в 2018 году бизнесмен, которому мог помогать Тупицкий с приватизацией завода, заявлял, что глава КСУ пытался убедить его не давать против него показаний. Как рассказали в прокуратуре, судья подозревается по ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК (подкуп свидетеля и дача заведомо ложных показаний).

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