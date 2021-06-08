В Крым или "ДНР" точно не сбежит: Тупицкий объяснил, что ему там "светит"

Экс-глава КСУ назвал неадекватными просьбы прокуроров надеть на него электронный браслет, а расследование против него считает издевательством

Сегодня Подольский районный суд Киева перенес на 21 июля подготовительное заседание по делу экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого о подкупе свидетеля и даче недостоверных показаний. Обвиняемый заявил, что не собирается бежать на оккупированные территории.

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Тупицкий попросил суд, чтобы заседание проходило онлайн, на что судья отклонил его просьбу, мотивируя тем, что сегодня это невозможно организовать технически. Из-за этого был объявлен перерыв до 21 июля.

А вот прокуроры считают, что Тупицкий просто затягивает суд над ним, поскольку мог и заранее попросить об организации онлайн-заседания.

После окончания заседания сам Тупицкий назвал неадекватным просьбу применить к нему меру пресечения, на которой ранее настаивала сторона обвинения, а расследование прокуратуры назвал издевательством. Он также объяснил, почему ему нет смысла сбегать от правосудия на оккупированные территории.

"Я перед судом чист. Я в суд являюсь, отношусь с уважением, потому что надеюсь на справедливый суд … (Прокурор) использует доводы (прося надеть на Тупицкого электронный браслет), что я могу поехать в Крым, а я априори не могу поехать в Крым, потому что открыто уголовное дело в РФ, где я был судьей-докладчиком по аннексии Крыма. А в "ДНР" так тем более: я там когда-то работал и там без закона расправятся", – сказал Тупицкий.

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Напомним, недавно Печерский суд Киева не стал избирать меру пресечения Тупицкому, поскольку его дело уже передано в Подольский суд для рассмотрения по сути. Прокуроры отозвали свое ходатайство о мере пресечения.

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