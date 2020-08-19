В Кремле заявили, что пока не собираются помогать Лукашенко

Между Москвой и Минском действуют договоренности о взаимной помощи, в том числе военной

На днях президенты Беларуси и России созванивались и российский лидер Владимир Путин якобы обещал помощь в случае необходимости. Сейчас же в Кремле заявляют, что пока не намерены вмешиваться в ситуацию, которая сложилась в Беларуси.

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Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, вмешательство извне в дела Беларуси недопустимо и потребности в оказании Россией помощи Беларуси по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас нет. При этом он напомнил, что, согласно этим договорам, есть ряд обязательства сторон по взаимопомощи.

"Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет. Белоруссия – это наше союзное государство, братская нам страна, и белорусы – братский нам народ. Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как ко внутреннему делу этой страны. Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", – заявил Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", на желание Путина помочь Беларуси резко отреагировали в Конгрессе США. Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса раскритиковал заявление российского лидера.

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А в Украине уже обсуждают возможную угрозу, если Лукашенко позовет войска РФ. Военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отметил, что российские военные могут очень быстро оказаться вблизи украинской границы.

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