Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости политики

В Кремле ответили на инициативу Зеленского о Будапештском меморандуме

16 октября, 15:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Москва готова вести переговоры только в рамках Минских соглашений

В Кремле не хотят вести переговоры с Украиной по поводу выполнения Россией Будапештского меморандума.

Реклама

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

По его словам, Кремль "готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей".

Читайте также: Может закончиться "сегодня или завтра" – Зеленский о войне на Донбассе

В тренде
Зеленский рассказал, о чем беседовал с британской разведкой МI6

На повторный вопрос, готова ли Москва вернуться к Будапештскому меморандуму, Песков заявил: "Я все сказал, что хотел сказать по этой теме".

Реклама

Ранее в Офисе президента заявили, что актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине улучить свои позиции на переговорах по Донбассу и Крыму.

Как известно 25 октября в день местных выборов в Украине будет проведен общенациональный опрос. Один вопрос будет посвящен возобновлению переговоров по Будапештскому меморандуму.

Видео: Офис президента

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зона
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зонаЭкономика
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в России
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в РоссииПолитика
Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу Путина
Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу ПутинаПолитика
Обращение Зеленского к Верховной Раде: 4 возможные темы
Обращение Зеленского к Верховной Раде: 4 возможные темыПолитика
Николай Тищенко заразился коронавирусом
Николай Тищенко заразился коронавирусомПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять