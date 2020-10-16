В Кремле ответили на инициативу Зеленского о Будапештском меморандуме

Москва готова вести переговоры только в рамках Минских соглашений

В Кремле не хотят вести переговоры с Украиной по поводу выполнения Россией Будапештского меморандума.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.

По его словам, Кремль "готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей".

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На повторный вопрос, готова ли Москва вернуться к Будапештскому меморандуму, Песков заявил: "Я все сказал, что хотел сказать по этой теме".

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Ранее в Офисе президента заявили, что актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине улучить свои позиции на переговорах по Донбассу и Крыму.

Как известно 25 октября в день местных выборов в Украине будет проведен общенациональный опрос. Один вопрос будет посвящен возобновлению переговоров по Будапештскому меморандуму.

Видео: Офис президента

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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