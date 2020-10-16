В Кремле ответили на инициативу Зеленского о Будапештском меморандуме

В Кремле не хотят вести переговоры с Украиной по поводу выполнения Россией Будапештского меморандума.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.
По его словам, Кремль "готов реагировать на инициативы Украины по реализации Минских договоренностей".
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На повторный вопрос, готова ли Москва вернуться к Будапештскому меморандуму, Песков заявил: "Я все сказал, что хотел сказать по этой теме".
Ранее в Офисе президента заявили, что актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине улучить свои позиции на переговорах по Донбассу и Крыму.
Как известно 25 октября в день местных выборов в Украине будет проведен общенациональный опрос. Один вопрос будет посвящен возобновлению переговоров по Будапештскому меморандуму.
Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября
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