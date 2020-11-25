В Кремле отреагировали на слухи о телефонном разговоре Зеленского и Путина

В Москве говорят, что разговор президентов Украины и России легко организовать

Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин последний раз общались в июле. Теперь ходят слухи, что якобы Офис президента готовит звонок в Кремль. Дмитрий Песков опроверг разговоры о новом телефонном звонке.

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Об этом он сказал журналистам, передает ТАСС.

"Пока в ближайшие дни такого телефонного разговора нет в планах. При необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения", – сказал он.

При этом Песков добавил, что Кремль не анонсирует конкретные телефонные разговоры Путина.

Отметим, что накануне один из Telegram-каналов со ссылкой на источник в Офисе президента сообщал, что якобы ОПУ запросил переговоры между Зеленским и Путиным касательно обмена пленными.

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Как сообщали новости "Сегодня", после телефонного разговора в конце июля Путин говорил Зеленскому, что его не устраивает по Донбассу. Они обсудили важные темы, но один вопрос стоял особо остро для Кремля.

Уже в сентябре Зеленский рассказал, чего ждет от Путина. Он отметил, что у него с президентом РФ есть различные форматы общения, например, в рамках "Нормандской четверки", или могут переговорить напрямую по телефону, когда есть такая необходимость.

Смотрите также последний видеоблог Зеленского от 24 ноября:

Видео: president.gov.ua

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