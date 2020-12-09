В Кремле назвали условие для новой встречи Зеленского и Путина

Прошел год после саммита "Нормандской четверки" в Париже, и лидеры стран до сих пор не могут встретиться. В Кремле говорят, что якобы пока нет оснований для встречи президента РФ Владимира путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

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Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передает УНИАН.

На вопрос, когда может пройти новая встреча Зеленского и Путина при посредничестве Франции и Германии, он ответил, что главным условием для этого станет выполнение парижских договоренностей.

"В этом плане ситуация тяжелая … Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать. А здесь у нас нет субстанции", – сказал Песков.

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Отметим, сегодня пресс-секретарь президента Юлия Мендель напомнила о годовщине "нормандской встречи", отметив, что Украина сделал от себя все возможное для выполнения договоренностей, но можно было бы и больше, если бы не российская сторона.

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Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Франции, Германии и России не только встречались все за одним столом, но и проходили двусторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. Читайте подробнее об итогах встречи Зеленского и Путина и о главных результатах "нормандской встречи".

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