Українська
$ 28,08
34,05
  1. Новости политики

В Кремле назвали условие для новой встречи Зеленского и Путина

9 декабря, 13:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Песков считает, что нет какой-то субстанции для нормандской встречи

Прошел год после саммита "Нормандской четверки" в Париже, и лидеры стран до сих пор не могут встретиться. В Кремле говорят, что якобы пока нет оснований для встречи президента РФ Владимира путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Реклама

Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передает УНИАН.

На вопрос, когда может пройти новая встреча Зеленского и Путина при посредничестве Франции и Германии, он ответил, что главным условием для этого станет выполнение парижских договоренностей.

"В этом плане ситуация тяжелая … Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать. А здесь у нас нет субстанции", – сказал Песков.

В тренде
Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси

Отметим, сегодня пресс-секретарь президента Юлия Мендель напомнила о годовщине "нормандской встречи", отметив, что Украина сделал от себя все возможное для выполнения договоренностей, но можно было бы и больше, если бы не российская сторона.

Реклама

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Франции, Германии и России не только встречались все за одним столом, но и проходили двусторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. Читайте подробнее об итогах встречи Зеленского и Путина и о главных результатах "нормандской встречи".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия кремль Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренностиПолитика
Вывод войск РФ из Приднестровья: Киев поддержал требование президента Молдовы
Вывод войск РФ из Приднестровья: Киев поддержал требование президента МолдовыПолитика
Вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной – Гройсман
Вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной – ГройсманПолитика
Янукович хочет выступить на суде в Украине по видео
Янукович хочет выступить на суде в Украине по видеоПолитика
Правительство Украины консультируется с Павлом Дуровым
Правительство Украины консультируется с Павлом ДуровымПолитика
Генассамблея ООН приняла обновленную
Генассамблея ООН приняла обновленную "крымскую" резолюциюПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять