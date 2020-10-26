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В Константиновке три партии создали коалицию в горсовете

26 октября, 10:30

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В коалицию вошли Оппозиционный блок, Слуга народа и Наш край

Три партии, которые набирают большинство голосов на выборах в городской совет в Константиновке Донецкой области, создали коалицию.

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Об этом сообщает новостной портал "Zi".

В коалицию под названием "Константиновка наш дом" вошли Оппозиционный блок, "Слуга Народа" и "Наш Край".

Эти партии, по предварительным данным, набирают больше всего голосов на выборах в горсовет.

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"Решили объединиться для того, чтобы в нашем городе жизнь была гораздо лучшей. Для того, чтобы привлечь инвестиции в нашу промышленность, возродить ту былую трудовую славу, которая была у нас в городе", – заявил кандидат в депутаты Константиновского горсовета Александр Резниченко.

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выборы Константиновка Донецкая область местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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