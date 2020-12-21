В КИУ рассказали, сколько депутатов пропустили все заседания Рады в декабре

Всего в этом месяце во всех заседаниях приняли участие только половина депутатов

Украинцам и так очень дорого содержать Верховную Раду, так еще и не все депутаты ходят на работу. В декабре все пленарные заседания пропустили 20 народных избранников.

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Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

Согласно данным электронной регистрации в сессионном зале, 20 народных депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании в декабре.

Еще 11 депутатов посетили лишь одно или два заседания Рады, 14 депутатов были зарегистрированы на трех заседаниях.

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Участие во всех заседаниях приняли половина парламентариев – 260, или 61%. Среди фракций и групп самые высокие показатели посещения у депутатов фракций "Европейская солидарность" и "Слуга народа" (в среднем на заседаниях было 56,9% депутатов и 56,7% соответственно).

Отметим, в сегодняшних реалиях нельзя утверждать, что это были прогулы, поскольку много депутатов болеют COVID-19. Так, например, по состоянию на 14 декабря болел 21 нардеп.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что помощникам депутатов "под елку" дадут 13-ю зарплату. Парламент за год сэкономил больше 100 миллионов гривен – часть пойдет помощникам, часть – вернется в госбюджет.

Видео: Сегодня

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