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В Киеве задержали ветерана АТО Маймана, с которым дрался Кива (фото, видео)

5 мая, 11:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Михаил Майман отказался предоставить документы на авто и на него было составлено два протокола

В Киеве во вторник ближе к полуночи задержали ветерана АТО Михаила Маймана, который в прошлом году подрался с нардепом Ильей Кивой.

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Об этом в Facebook сообщил Александр Долгий.

По его словам, полицейские остановили автомобиль под управлением Маймана, повалили на землю двумя экипажами, сломали палец и надели наручники.

Видео: Pavlovky News

Авто остановили из-за невключенного поворотника. Майман отказался предоставить документы и на него было составлено два протокола – за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Фото: Александр Долгий
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Фото: Александр Долгий

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Что говорил Майман о драке с Кивой:

В январе прошлого года он был в кафе "MOCCO" с друзьями, а сзади него сидел Илья Кива, который попросил его остановиться в грубой форме. Затем Кива подошел к нему и ударил головой в нос, сказав, что "отрежет голову и загонит милицией".

"Я не сдержался, оттолкнул его от себя. А этот человек написал заявление сейчас, что я его избил, у него разбита губа. Я нормальный мужчина и никогда не было таких ситуаций. Если мужчина говорит, то он должен делать. Таких людей, как Илья Кива, которые кидаются на людей и бьют их, не должно быть в Верховной Раде", – комментировал Майман драку с Кивой.

В свою очередь Илья Кива ранее рассказал сайту "Сегодня" свою версию произошедшего.

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