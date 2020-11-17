В Кабмине назвали условия для окончания карантина в Украине

В Украине действует общенациональный карантин и карантин выходного дня. Эти меры будут продолжаться до тех пор, пока не появится вакцина и не будет вакцинировано население.

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Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Отвечая на вопрос, может ли быть продлен карантин выходного дня после 30 ноября, он ответил утвердительно.

"Да. И надо смотреть, как пройдут эти три недели", – сказал Немчинов.

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Министр напомнил о первых карантинных ограничениях, которые вводились весной. Тогда тоже надеялись, что это всего на три недели, но получили совсем другую ситуацию.

"На самом деле очень много будет зависеть от того, как мы будем придерживаться этого карантина. В целом, карантин – это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни … У нас, скорее всего, вакцины до второго полугодия следующего года в товарных количествах не будет, даже то, что мы видим по справкам "Пфайзер", "АстраЗенека", они говорят, что они только сейчас будут сертифицировать. Это достаточно емкий период по времени", – сказал он и добавил, что карантин будут продлевать столько, сколько надо.

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" – вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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