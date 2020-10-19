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В Иране начались переговоры по сбитому самолету МАУ

19 октября, 10:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Со стороны Украины будут исследовать обстоятельства катастрофы три рабочие группы

В Иране начался новый этап переговоров о сбитом самолете МАУ, куда прибыла украинская делегация. Из Украины три рабочие группы будут выяснять обстоятельства трагедии.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

"Начали второй раунд переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ рейса PS752. Будем работать два дня. Будем обсуждать дальнейший ход расследования и другие важные аспекты – авиационные, военные, уголовное сотрудничество, применение международных конвенций", – сказал заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

А еще до начала заседания переговорной группы замминистра напомнил, что иранская сторона уже признала факт сбивания украинского самолета, и теперь задачей украинской стороны является выяснение всех обстоятельств трагедии.

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"Идет ли речь о человеческой ошибке, или это результат просчета системы организации полетов над Ираном. Для этого будут работать три рабочие группы – авиационные эксперты, следственные прокуроры и военные", – подчеркнул Енин.

Видео: МИД Украины

Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Напомним, в июле в Киев прилетала иранская делегация. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о главных результатах переговоров с Ираном.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран самолет МАУ Евгений Енин

Источник: Сегодня

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