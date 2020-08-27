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"В государстве есть Закон": Зеленский прокомментировал задержание подозреваемых в стрельбе под Харьковом

27 августа, 23:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Президент считает, что именно безнаказанность порождает вседозволенность

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных молодых совершила нападение на автобус. Об этом говорится в его официальном Telegram-канале.

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"Такая эффективность должна стать нормой. Во-первых, общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин – получить ощущение защищенности", – заметил он.

По словам главы государства, "ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений".

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"Во-вторых, именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой", – добавил Зеленский.

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"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон – один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные – получать реальное наказание", – резюмировал президент.

Напомним, под Харьковом из травматического оружия расстреляли автобус с пассажирами. Двое человек получила ранения. Позже советник министра внутренних дел рассказал, что на трассе Киев-Харьков произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

Видео: Х.Салтовка/Telegram

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Харьков задержание полиция стрельба закон Владимир Зеленский автобусы

Источник: Сегодня

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