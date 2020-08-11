В Германии сделали четкое заявление по выборам на Донбассе

Недавно во Франции говорили, что выборы на Донбассе могут пройти уже в этом году. Однако Украина их там так и не назначила. Теперь министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что сейчас на оккупированных территориях нет для этого необходимых условий.

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Об этом он сказал в интервью "Интефаксу".

Он приветствовал планы проведения Киевом региональных выборов, назвав это хорошим знаком "для участия украинцев в демократических процессах".

"Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, в настоящий момент нет … Недавнее развитие ситуации дает повод для надежды. Режим прекращения огня впервые за долгое время соблюдается, что дает людям на востоке Украины такую необходимую им передышку. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу", – сказал Маас.

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При этом Глава МИД Германии надеется, что Россия использует свое влияние в отношении контролируемых ею боевиков и рассчитывает на конструктивное участие Москвы в "нормандском формате".

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"Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать свое влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в "нормандском формате", – подчеркнул министр.

В свою очередь во время недавнего разговора президент РФ Владимир Путин объяснил украинскому лидеру, что его не устраивает по Донбассу. Ему не понравилось, что Киев отказался проводить осенние выборы в ОРДЛО.

Отметим, что Киев уже давно четко дал понять – выборы в ОРДЛО могут состояться исключительно при условии прекращения огня, вывода российских войск и разоружения боевиков, возвращения Украине контроля над границей. Избирательный процесс должен проходить по законам Украины с освещением украинскими СМИ и по стандартам ОБСЕ. Как сообщали новости "Сегодня", ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников объяснял, что выборы на Донбассе пройдут по специальному закону.

Ранее Владимир Зеленский тоже озвучивал свою позицию по выборам на Донбассе. Смотрите его выступление в одном из выпусков программы "Свобода слова Савика Шустера":

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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