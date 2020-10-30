В Европарламенте отреагировали на идею Зеленского разогнать КСУ

В Евросоюзе не в восторге от решения Конституционного Суда

Депутаты Европейского парламента осудили решение Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству и призвали восстановить функции Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Также они поддержали шаги президента Владимира Зеленского по решению этой проблемы.

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Об этом говорится в заявлении европарламентариев, передает "Европейская правда".

Евродепутаты призвали Кабинет министров и Верховную Раду как можно быстрее восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией, но при этом сохранить независимость судебной власти от правительства и парламента.

"В этом контексте мы подчеркиваем, что полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного Суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль … Украина должна продемонстрировать постоянную приверженность проведению реформ и следованию принципам ЕС. Любых шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере, как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной Раде, которые уже много раз доказывали политическую волю стойко продолжать воплощать антикоррупционную повестку дня", – говорится в заявлении.

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В тренде НАПК обязали немедленно восстановить доступ к реестру е-деклараций

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Под заявление подписали такие депутаты Европарламента: Михаэль Галлер – главный докладчик ЕП по Украине (Германия, ЕНП), Андрюс ​​Кубилюс – председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблее "Евронест" (ЕНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич – докладчик группы социал-демократов по Украине (Польша), Петра Ауштревичюс – докладчик группы Renew по Украине (Литва), Виола фон Кеймон-Таубадель – докладчик группы Зеленых по Украине (Германия) и Сандра Калниете (ЕНП, Литва).

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Сам суд объяснил свое решение.

Накануне в НАПК заявляли, что суд своим решением заблокировал назначение победителей выборов. Антикоррупционеров лишили доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

В связи с этим 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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