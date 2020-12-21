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"В этом деле ноль шансов": Татаров пришел в НАБУ без приглашения

21 декабря, 15:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

НАБУ подозревает помощника Ермака в даче взятки

Замглавы Офиса президент Олег Татаров после получения подозрения без приглашения пришел в Национальное антикоррупционное бюро. Он заявил, что дело против него сфальсифицировано.

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Об этом он сообщил в Telegram.

Он отметил, что сегодня явился в НАБУ без повестки или вызова.

"Материалы дела в отношении меня о якобы предоставления мной четыре года назад в период работы адвокатом скидки на паркоместо для эксперта института экспертиз оказались полностью сфальсифицированными", – заявил Татаров.

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Замглавы ОПУ уверен, что у НАБУ нет ни одного прямого или косвенного доказательства причастности ко взятке. Он также назвал домыслами показания другого фигуранта дела экс-нардепа Максима Микитася, который недавно сдал чиновников в рамках сделки со следствием. Он считает эго показания "клеветой в обмен на свободу".

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"В этом дела ноль шансов. Я докажу невиновность правовыми методами и продолжу тот курс, в который верю и который отвечает национальным интересам Украины", – добавил Татаров.

Как сообщали новости "Сегодня", Татаров проходит фигурантом в деле "квартир Нацгвардии". Он подозревается в даче взятки вместе с Микитасем, чтоб судебный эксперт предоставил "нужное" им заключение экспертизы, которая бы позволила "похоронить квартирное дело". В свою очередь в ОПУ объясняли, почему не пустили детективов НАБУ, чтобы вручить подозрение Татарову.

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НАБУ Олег Татаров

Источник: Сегодня

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