В ЕС отреагировали на скандальное решение Конституционого суда

Состояние чиновников за тремя замками, а осудить их за ложь в декларациях невозможно. Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование для всех чиновников. На скандальное решение уже отреагировали не только борцы с взяточниками и чиновники, но и Евросоюз. Подробнее в сюжете новостей "Сегодня".

Реклама

Так в ЕС намекнули, что от независимой работы антикоррупционных органов зависит финансовая помощь, оказываемая Украине.

"Европейский Союз рассматривает институты по борьбе с коррупцией, созданные после Революции достоинства по требованию украинского народа, как важнейший инструмент для преобразования Украины и для более тесных политических и экономических связей с ЕС", – комментарий Представительства Евросоюза в Украине на запрос УНИАН.

В Антикоррупционного бюро решения о декларации назвали политическим. Мол теперь чиновникам станет проще прятать от общества незаконные доходы. А в Агентстве по предупреждению коррупции считают, что таким образом судьи сами пытаются избежать ответственности.

"Благодаря решению КСУ в Украине никто не будет контролировать, и не будет иметь права спрашивать об имуществе судей и источниках его происхождения, привлекать к ответственности при наличии разногласий", – из заявления Национального антикоррупционного бюро.

Реклама

В НАБУ подчеркнули, что они вынуждены будут закрыть 110 уголовных производств, открытых по статье 366-1 о недостоверной информации в декларациях. И так, фигуранты дел, среди которых трое – бывшие депутаты – уйдут от ответственности, которая до отмены предусматривала до двух лет тюрьмы.

Электронное декларирование в Украине ввели в 2014-м – как один из основных элементов антикоррупционной политики. Теперь оно под угрозой – уверен премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк:

"Я возмущен сообщением о решении Конституционного Суда, следствием которого может стать отмена электронного декларирования".

В Министерстве юстиции успокаивают: декларации в безопасности, а ответственности за незаконное обогащение Конституционный суд окончательно не отменял.

"Декларирование недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому поразительных изменений не произойдет", – Денис Малюська, министр юстиции Украины.

А в Конституционном суде тем временем заявляют о давлении со стороны Антикоррупционного бюро и Агентства по предупреждению коррупции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама