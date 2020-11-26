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В Днепре прощаются с Дегтяревым: Зеленский хочет присвоить ему Героя Украины (фото)

26 ноября, 13:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства сегодня с рабочим визитом в Днепре и пришел проститься с академиком

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с академиком Александром Дегтяревым, который умер от коронавируса. Также ему будет присвоено звания Героя Украины. Об этом сообщает Офис главы государства.

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Церемония состоялась во Дворце культуры машиностроителей в Днепре. Президент возложил цветы к гробу умершего и пообщался с родными Дегтярева. По его словам, смерть Дегтярева – это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.

"Это был великий украинский конструктор, ученый. Он многое сделал. Был директором КБ "Южное" много лет, начинал с инженера. Мои соболезнования родным и близким", – сказал Зеленский.

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Также президент инициировал присвоение Дегтяреву звания Героя Украины посмертно.

"Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире", – добавил он.

Напомним, Дегтярев был одним из отцов аэрокосмической отрасли Украины, под его руководством КБ "Южное" работало над ракетоносителями, которые запускали иностранные ракеты в космос. Сайт "Сегодня" писал, что известно об умершем академике Дегтяреве.

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Днепр Владимир Зеленский Дегтярев

Источник: Сегодня

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