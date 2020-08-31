В ЦИК рассказали, могут ли состояться отмененные выборы в прифронтовых районах

Местные выборы в 18 прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, зависят от ситуации с безопасностью в этих регионах. И на данный момент ситуация не способствует проведению голосования.
Об этом рассказал глава Центризбиркома Украины Олег Диденко в эксклюзивном комментарии программе "Украина выбирает" на канале "Украина 24".
"Мы обращались в военно-гражданские администрации, просили актуальную информацию. Для того, чтобы максимально обеспечить избирательные права граждан, понимая, что ситуация может измениться, прежде, чем объявлять избирательный процесс местных выборов, хотели получить актуальную информацию, и по ее результатам принимать решение. К нам пришли выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, которые подтвердили свои предыдущие (выводы) о невозможности проведения выборов именно в тех громадах, по которым подавалась информация ранее. Они подкреплены протоколами соответствующих совещаний", – отметил Диденко.
Также эта позиция подтверждается со стороны СБУ и СНБО – на сейчас существует угроза для жизни и здоровья граждан.
"ЦИК будет делать все возможное для обеспечения избирательных прав граждан. Если условия изменятся, мы будем соответственно реагировать. Теоретически, до начала выборного процесса 5 сентября могут возникнуть изменения. Будет сложнее, если они начнутся после начала", – сказал Диденко.
Также глава ЦИК не исключает, что выборы могут быть отменены и в других громадах, если их проведение будет ставить под угрозу местное население.
"Не хотелось бы прогнозировать ситуацию в сторону ухудшения сценария. Но, в случае ухудшения, мы не можем исключать, что поступят обращения о невозможности из еще каких-либо громад, если там начнутся какие-то наступления или активные действия, и будет появляться реальная угроза для жизни и здоровья граждан", – отметил глава Центризбиркома.
Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Выбирать будут в сельские, городские, районные и областные советы,а также мэров городов. Подробности в нашем материале: что изменится для избирателей и кандидатов.
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