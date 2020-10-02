В ЦИК назвали главную проблему на местных выборах

Перед местными выборами в Украине существует одна важная проблема – как будут голосовать зараженных коронавирусом украинцы, находящиеся на самоизоляции. Член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко сказал, что к этим людям будут приходить на дом, но в то же время просит депутатов урегулировать этот вопрос законодательно.

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Об этом он сказал во время круглого стола на тему: "Местные выборы-2020 и COVID-19", передает УНН.

По его словам, к "коронавирусным украинцам" будут приходить домой с бюллетенями.

"Наиболее проблемный вопрос – это голосование по месту нахождения людей, которые находятся на самоизоляции. Это то, что нужно урегулировать на законодательном уровне, но, думаю, даже если это не будет урегулировано … у нас предусмотрена эта процедура голосования по месту пребывания. Единственное, что мы урегулируем порядок осуществления этого голосования. В том смысле, что к кому мы сначала идем проводить это голосование, к каким избирателям. Находящиеся на самоизоляции – это, наверное, будет во вторую очередь", – рассказал Гевко.

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Он напомнил, что в Раде лежит законопроект №4117 о внесении изменений в Избирательный кодекс и некоторые законодательные акты относительно особенностей организации подготовки и проведения выборов в период карантина. Член ЦИК объяснил, что эти изменения регламентируют права и обязательства всех участников голосования в условиях пандемии.

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"Все же есть надежда, что он будет рассмотрен и принят и таким образом удастся осуществить на должном уровне все меры, чтобы люди безопасно могли проголосовать. И те избиратели, которые находятся на самоизоляции в том числе", – подчеркнул Гевко.

Отметим, что выборы впервые проводятся в "экстремальных" условиях – эпидемии коронавируса – и правительство в связи с этим ввело карантинные правила для украинцев на избирательных участках. Так, кроме паспорта, будет необходима и маска, ее можно будет снять только для того, чтобы член комиссии идентифицировал избирателя. Отдельно на участке будут следить за соблюдением социальной дистанции в полтора метра, а на входе проведут температурный скрининг. Читайте подробней, как избиратели будут голосовать в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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