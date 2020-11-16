В четырех областях проведут повторные местные выборы: ЦИК назвал города

В четырех областях Украины – Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской – пройдут повторные местные выборы.
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия на своей странице в Facebook.
Как пояснили в ЦИК, выборы могут признаться не состоявшимися, например, если избранный человек отказывается от мандата или должности или если избирательный процесс был остановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения.
Так, выборы пройдут в таких населенных пунктах:
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- Новгород-Северском (Черниговская область) – 17.01.2021 тут будут выбирать мэра, потому что избранный на выборах 25 октября умер;
- Борисполе (Киевская область) – 31.01.2021 тоже будут выбирать мэра.
- Броварах (Киевская область) – суд назначил повторные выборы городского головы и депутатов городского совета (дата пока не определена);
- Улановке (Винницкая область – суд назначил повторные выборы сельского головы (дата пока не определена).
Новости "Сегодня" сообщали, что на Сумщине новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса, однако теризбирком еще не рассматривал вопрос о дате проведения повторных выборов в городе.
Напомним, Киевский окружной административный суд полностью отменил результаты местных выборов в Броварах.
Также напомним, по результатам голосования 25 октября в Борисполе победил Анатолий Федорчук. Однако 28 октября он умер из-за остановки сердца, вызванной COVID-19.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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