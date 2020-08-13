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В Борисполе кардинально изменили больницу: что увидел Зеленский (фото)

13 августа, 14:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В помещении больницы чисто, современно, ожидается новейшая аппаратура

В прошлом году президент Владимир Зеленский поставил стратегическую задачу – сделать из Бориспольской районной больницы современное медучреждение. Сегодня он приехал и своими глазами увидел, как все изменилось.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Президент проверил состояние части помещений больницы после завершения капитального ремонта и осмотрел новое приемное отделение со смотровой комнатой, палатой суточного пребывания и противошоковой палатой, инсультный блок и санитарное помещение блока неврологического отделения, а также палату дневного пребывания детского отделения. Он ознакомился с системой электронной очереди в новом помещении регистратуры.

В медицинском учреждении проведен капремонт инфекционного, приемного, поликлинического отделений и обновление фасадов с утеплением. Обустроены детский и взрослый блоки интенсивной терапии для неотложной помощи. Также был оборудован эндоскопический кабинет, процедурная, специальное помещение для магниторезонансной томографии (МРТ). Впервые в здании установили автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре.

"Полностью сделано Emergency – это отделение экстренной медицинской помощи. У нас есть взрослое отделение и детское отделение, которое мы сделали немного с запасом. Потому что рядом – аэропорт Борисполь, международная трасса. Мы должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям и при необходимости развернуть дополнительные площади и койки", – отметил главный врач Бориспольской центральной районной больницы Александр Щур.

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В свою очередь президент напомнил, что Бориспольская больница стала одной из первых, которую он посетил в прошлом году – тогда она была в плачевном состоянии. Сейчас в медучреждение планируется доставить всю необходимую современную технику.

"Из-за рубежа получим всю эту технику. И я уверен, что у нас будет прекрасная больница в Борисполе", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале Зеленский проинспектировал больницу в Борисполе. Ему показали, как она ремонтировалась и обустраивалась.

Видео: president.gov.ua

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Борисполь больницы Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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