Зеленский пояснил, почему решил строить дороги во время пандемии коронавируса

Инфраструктура очень важна в борьбе с пандемией, поскольку благодаря новым дорогам скорые теперь могут добираться к больным быстрее.

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Об этом заявил в интервью The New York Times президент Украины Владимир Зеленский, комментируя "Большое строительство".

"Многие обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши "скорые" начали добираться до больных быстро", – сказал он.

По словам главы государства, дороги позволили и пожарным машинам оперативно добираться к местам возгорания, в частности во время лесных пожаров на Луганщине.

"А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна. Мы уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет", – пояснил Зеленский.

Как считает президент Украины, за год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме.

"Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Украины есть шанс за четыре-пять лет построить все инфраструктурные узлы. Кроме того, отдельной темой Зеленский выделил строительство сообщения с оккупированными территориями.

"Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ – контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированного русскими полуострову Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ", – сказал Зеленский.

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Напомним, Владимир Зеленский дал большое интервью изданию The New York Times.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы добиться продвижения с Соединенными Штатами в туризме и безвизовом режиме.

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