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В Берлине завершилась встреча в "нормандском формате"

12 января, 21:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Подробностей переговоров пока нет

В Германии в Берлине завершились переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" (Германия, Украина, Франция, Россия), которые длились более шести часов.

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Об этом сообщили во вторник в посольстве России в ФРГ, передает ТАСС.

В то же время, договорились ли о чем то политические советники глав государств в "нормандском формате", не сообщается.

На встрече планировали, в частности, обсудить реализацию итогов Парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта.

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Напомним, в Германии положительно оценивают перемирие на Донбассе и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после саммита в Париже 9 декабря 2019 года, в том числе обмен пленными, хотя и констатируют, что Минские договоренности пока не выполнены. Поэтому Берлин призвал Москву надавить на боевиков Донбасса.

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В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что в "нормандском формате" Киев сделал важные шаги вперед, однако оккупированный Донбасс умирает без Украины.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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