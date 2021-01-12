В Берлине состоится встреча в "нормандском формате"

Политические советники глав государств "нормандского формата" собираются в Берлине на переговоры. Туда уже прибыл заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов Парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта", – сообщил журналистам представитель посольства России в Германии.
А вот Telegram-канал "Легитимный" пишет, что и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже прибыл в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата". Хотя официально об это еще не сообщалось.
Последний раз советники глав государств собирались в Берлине 11 сентября.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в "нормандском формате" Киев сделал важные шаги вперед, однако оккупированный Донбасс умирает без Украины.
При этом в Германии положительно оценивают перемирие на Донбассе и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после саммита в Париже 9 декабря 2019 года, в том числе обмен пленными, хотя и констатируют, что Минские договоренности пока не выполнены. Поэтому Берлин призвал Москву надавить на боевиков Донбасса.
Напомним, что думает президент РФ Владимир Путин о встрече "Нормандской четверки":
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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