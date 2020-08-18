В беларусском следственном комитете упорно отрицают гибель пяти демонстрантов

В СК уверяют, что кроме двух, иных случаев смертей во время массовых акций не зарегистрировано

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович заявил БелаПАН, что в настоящее время зарегистрированы две смерти: 34-летнего Александра Тарайковского в Минске и 25-летнего Александра Вихора в Гомеле, а не минимум пять, как сообщали правозащитники.

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Также он добавил, что по факту смерти в Гомеле назначены судебно-медицинские экспертизы, произведены опросы очевидцев, проверяются записи камер наблюдения, анализируется различная информация, которая может помочь разобраться во всех обстоятельствах.

Он подчеркнул, что иных случаев смертей во время массовых акций в Беларуси не зарегистрировано.

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Ранее просветительско-социальное общественное объединение "Звено" сообщило, что во время уличных протестов погибли как минимум пять человек.

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Так, бригада врачей скорой медпомощи, которая работала в ночь на 11 августа в районе станции метро "Пушкинская", сообщила правозащитникам об огнестрельных ранениях. По словам водителя, пострадавших от огнестрельных ранений они отвозили в главный военный клинический медцентр. Водитель рассказал о трех погибших в районе метро "Пушкинская".

Еще один человек, по данным правозащитников, умер вечером 11 августа в районе проспекта Рокоссовского. Об этом рассказал пострадавший, который был ранен там резиновой пулей в локоть. По его словам, вокруг находились люди без сознания, и когда приехала машина скорой помощи, то одного из пострадавших медики спасти не смогли — он умер на руках врачей.

Видео: TUT.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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