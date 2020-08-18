В беларусском Гродно власти ответили на требования протестующих

Задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены

В Беларуси Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули профсоюзы местных предприятий и представители штаба победителя президентских выборов, по мнению оппозиции, Светланы Тихановской. Об этом заявила пресс-служба горисполкома.

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Власти разрешили проводить массовые мероприятия, при поступлении уведомлений о проведении акций там будет организовано медицинское и техническое сопровождение. "Представителям демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире телеканала "Гродно Плюс", — говорится в сообщении.

По всем обращениям граждан "о причинении вреда здоровью в период проведения акций протеста, организованы разбирательства".

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Также "задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены", заметили в горисполкоме.

Напомним, что ранее в Минске завершился митинг, в котором приняло участие около 10 тысяч человек. Протестующие расходились, скандируя: "Каждый день!", "Трибунал!", "До конца!" и "Саша (Александр Лукашенко – Ред,), ты уволен!".

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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