В Беларуси журналисты остались под РУВД, поддерживая задержанных коллег

В Минске ночью журналисты TUT.BY продолжают стоять под РУВД, поддерживая задержанных коллег. Их приходили поддержать местные жители. Кто-то привёз еду, кто-то принёс чай.

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"Куда пропадают журналисты в Беларуси, когда уходят на работу?", – написали корреспонденты на листках бумаги, которые они держат в руках.

Ранее сообщалось, что в Минске помощницу экс-претендента на пост президента Беларуси выпустили из СИЗО. Белорусские правозащитники признали Карагачеву политзаключенной.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, сейчас большая часть задержанных уже освобождена. На многих предприятиях прошли забастовки.

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Стоит отметить, что президент страны Александр Лукашенко, который возглавляет Беларусь уже 26 лет, отказался признать общенародный характер протестов и неоднократно оскорбительно высказывался об их участниках, называя "людьми с криминальным прошлым".

Смотрите, как десятки тысяч белорусов протестовали под резиденцией Лукашенко:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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