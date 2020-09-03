В Беларуси задержанных журналистов повезли в Центр изоляции правонарушителей

Их повезли на микроавтобусе без номеров

Задержанных 1 сентября 2020 года в Минске беларусских журналистов везут в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

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Об этом информирует Telegram-канал TUT.by.

Он разместил видео с микроавтобусом без номеров, на котором, по предварительной информации, везут на Окрестино этих задержанных журналистов.

Видео: t.me/tutby_official

Также в Беларуси участники протестов рассказали, что делать студентам.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на протестах задержали почти 80 человек.

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Ранее сообщалось, что в Минске помощницу экс-претендента на пост президента Беларуси выпустили из СИЗО. Белорусские правозащитники признали Карагачеву политзаключенной.

Напомним, что ранее сообщалось, что в первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, сейчас большая часть задержанных уже освобождена. На многих предприятиях прошли забастовки.

Стоит отметить, что президент страны Александр Лукашенко, который возглавляет Беларусь уже 26 лет, отказался признать общенародный характер протестов и неоднократно оскорбительно высказывался об их участниках, называя "людьми с криминальным прошлым".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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