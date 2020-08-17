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В Беларуси задержали рабочего, на которого накинулся Лукашенко (видео)

17 августа, 18:54

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент наорал на сотрудника минского завода из-за телефона

После посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где он выступил перед бастующим коллективом, был задержан один из работников госпредприятия.

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Как сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга", речь идет об Андрее Судасе.

Между ним и Лукашенко произошла короткая перепалка, которую сняли на видео:

Сойдя с трибуны президент подошел к группе заводчан, чтобы поговорить. Правда, при этом он пригрозил им, что в случае провокации "разбираться будут жестко", а на одного из стоявших рявкнул: "Опусти телефон!". Им и был Судас.

Впрочем, издание "Наша Нива" утверждает, что задержали вовсе не участника ссоры, а мужчину, телефонный разговор которого прослушали, записали и включили во время выступления Лукашенко. На записи слышно, как он обсуждает забастовку на предприятии.

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После задержания мужчину и еще четырех работников МЗКТ доставили в местное РОВД и после предупреждения отпустили.

Напомним, что после президентских выборов 9 августа Беларусь охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом. А 16 августа в центре Минска прошла самая массовая оппозиционная акция – Марш свободы, на который, по разным подсчетам, собрались до 220 тысяч человек.

На этом фоне Лукашенко созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, который пообещал при первой необходимости задействовать российские войска.

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забастовка Беларусь протест Минск заводы Александр Лукашенко
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