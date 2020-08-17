В Беларуси задержали рабочего, на которого накинулся Лукашенко (видео)

После посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где он выступил перед бастующим коллективом, был задержан один из работников госпредприятия.

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Как сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга", речь идет об Андрее Судасе.

Между ним и Лукашенко произошла короткая перепалка, которую сняли на видео:

Сойдя с трибуны президент подошел к группе заводчан, чтобы поговорить. Правда, при этом он пригрозил им, что в случае провокации "разбираться будут жестко", а на одного из стоявших рявкнул: "Опусти телефон!". Им и был Судас.

Впрочем, издание "Наша Нива" утверждает, что задержали вовсе не участника ссоры, а мужчину, телефонный разговор которого прослушали, записали и включили во время выступления Лукашенко. На записи слышно, как он обсуждает забастовку на предприятии.

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После задержания мужчину и еще четырех работников МЗКТ доставили в местное РОВД и после предупреждения отпустили.

Напомним, что после президентских выборов 9 августа Беларусь охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом. А 16 августа в центре Минска прошла самая массовая оппозиционная акция – Марш свободы, на который, по разным подсчетам, собрались до 220 тысяч человек.

На этом фоне Лукашенко созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, который пообещал при первой необходимости задействовать российские войска.

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