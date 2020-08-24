В Беларуси задержали доверенное лицо Тихановской

Пока сама экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская решила не возвращаться в Беларусь, ее доверенное лицо Ольгу Ковалькову и еще одного члена Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского задержал ОМОН – их обвиняют в незаконной организации забастовок.

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Об этом сообщает TUT.BY.

Как рассказала представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, Ковалькова и Дылевский задержаны в рамках административного процесса.

Отмечается, что сегодня утром Ольга Ковалькова приехала к проходной Минского тракторного завода, чтобы, как рассказывают работники предприятия, встретиться с ними и поддержать. Там собралось два десятка человек. На встречу пришел и член стачечного комитета МТЗ Сергей Дылевский.

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Однако очень быстро к месту встречи оппозиционеров с работниками завода подоспел автозак с ОМОНом. Люди в штатском сказали присутствующим, что мероприятие не санкционировано, они нарушают общественный порядок, а Сергея и Ольгу силовики усадили в автозак и увезли.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Беларуси Александр Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия и отметил: "Если кто-то не хочет работать – не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет". А вчера, в субботу, в Минске снова проходил многотысячный протест. Чтобы помешать собравшимся скандировать лозунги, по системе громкого оповещения на площади включили музыку советских лет.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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