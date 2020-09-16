В Беларуси сделали циничное заявление по ситуации с хасидами

В Минске больше пекутся о соблюдении прав граждан других государств, нежели своих

После того, как Офис президента Украины прокомментировал ситуацию с паломниками-хасидами на границе и обвинил Минск в эскалации конфликта, в МИД Беларуси заявили о необходимости уважать фундаментальные права человека, сообщает БЕЛТА.

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Пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз стал нагнетать обстановку, заявив, что на границе "более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом", при этом умолчав, что власти Украины неоднократно предупреждали, что закрыли границу для въезда иностранцев из-за ухудшения пандемической ситуации.

После этого Глаз цинично заявил: "Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма".

Любопытно, что власти Беларуси как раз отказывают своим гражданам в соблюдении этих фундаментальных прав – например, в праве на свободное выражение своего мнения или мирный протест, арестовав тысячи участников акций протестов, подвергнув пыткам и избиениям сотни из них, а также лишив жизни не менее пяти из них.

"Этот вопрос мы будем держать на контроле, – пафосно продолжил официальный представитель белорусского МИД. – Это живые люди, которые транзитом оказались на белорусской земле, следуя в Украину. И, извините, мы не можем бросить их на произвол судьбы у закрытой украинцами границы".

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Напомним, член Координационного совета Беларуси Юрий Губаревич в эфире канала "Украина 24" заявил, что Беларусь изначально не должна была пропускать хасидов для транзита в Украину, не предупредив о запрете на въезд. Он считает, что ситуация с хасидами является частью спланированной акции.

"Цель Лукашенко – обострить ситуацию, отвлечь внимание от внутренних проблем в Беларуси", – заявил оппозиционер.

Также напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил организовать "зеленый коридор" для въезда хасидов в Украину, хотя Киев неоднократно напоминал о своем решении закрыть въезд для иностранцев из-за пандемии коронавируса.

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