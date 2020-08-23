В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко

В Минске хотят ощутить поддержку Киева, а не слушать «заезженные» советы

После того как Владимир Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко на фоне массовых акций протеста, в Министерстве иностранных дел Беларуси по-хамски прокомментировали заявления и советы украинского лидера в адрес соседнего государства.

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"Знаете, Украина – братская для нас страна и украинский народ – братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", – сказал в комментарии БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", – продолжил хамить представитель МИДа.

Напомним, в последние две недели Украина и Беларусь неоднократно обменивались резкими заявлениями.

Так, 10 августа Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси.

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16 августа Лукашенко обвинил Украину, что она якобы добивается повторных выборов в Беларуси, что, по его словам, приведет к гибели страны.

В тот же день в Офисе президента Украины слова Лукашенко назвали "не просто откровенной ложью, а сознательным нагнетанием".

19 августа Лукашенко предупредил иностранных лидеров, в том числе и Зеленского, об ответственности за "разжигание беспорядков".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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