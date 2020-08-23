Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости политики

В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко

23 августа, 16:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Минске хотят ощутить поддержку Киева, а не слушать «заезженные» советы

После того как Владимир Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко на фоне массовых акций протеста, в Министерстве иностранных дел Беларуси по-хамски прокомментировали заявления и советы украинского лидера в адрес соседнего государства.

Реклама

"Знаете, Украина – братская для нас страна и украинский народ – братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", – сказал в комментарии БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", – продолжил хамить представитель МИДа.

Напомним, в последние две недели Украина и Беларусь неоднократно обменивались резкими заявлениями.

Так, 10 августа Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси.

В тренде
В Евросоюзе объяснили, почему не сделают из Беларуси "вторую Украину"
Реклама

16 августа Лукашенко обвинил Украину, что она якобы добивается повторных выборов в Беларуси, что, по его словам, приведет к гибели страны.

В тот же день в Офисе президента Украины слова Лукашенко назвали "не просто откровенной ложью, а сознательным нагнетанием".

19 августа Лукашенко предупредил иностранных лидеров, в том числе и Зеленского, об ответственности за "разжигание беспорядков".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь дипломат хамство Владимир Зеленский Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук дал Зеленскому два совета
Кравчук дал Зеленскому два советаПолитика
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)
Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)Россия
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования России
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования РоссииПолитика
Зеленский рассказал, как будут повышать минимальную зарплату
Зеленский рассказал, как будут повышать минимальную зарплатуЭкономика
"Самая главная задача – закончить войну": эксклюзивное интервью с Владимиром ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять