В Беларуси ночью заблокировали доступ к десяткам сайтов

В ночь на 22 августа доступ к нескольким десяткам информационных ресурсов ограничен в Белоруссии на основании решения министерства информации страны. Об этом информирует портал tut.by.

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При входе на некоторые сайты появляется предупреждение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". В число таких ресурсов вошла интернет-платформа "Голос" для альтернативного подсчета голосов, поданных во время прошедших выборов президента.

Теlegram-канал "Мая краина Беларусь" приводит список сайтов, которые оказались под запретом.

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Но официального подтверждения этой информации нет.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с якобы 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.

Ранее в Сети появилось видео жуткого избиения беларусскими силовиками задержанных.

Видео: TUT.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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