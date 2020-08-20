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В Беларуси главе католиков отказали в визите в СИЗО

20 августа, 02:04

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Архиепископ остался ни с чем

Главу Римско-католической церкви в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пустили в СИЗО на улицу Окрестина в Минске для посещения содержащихся там участников акций протеста, – пишет сatholic.by.

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Архиепископа не пустили внутрь. Он помолился вместе с группой верующих на улице под дождем. Среди молящихся были духовные лица и участницы движения "Матери в молитве". После молитвы архиепископ больше часа разговаривал с людьми, которые были лишены свободы на Окрестина, и с волонтерами, которые помогают им.

Глава белорусских католиков в последние дни неоднократно обращался с требованием освободить всех задержанных во время акций протеста мирных граждан.

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Тем временем, Лукашенко назначил "новое" правительство Беларуси, при этом все члены предыдущего Кабмина остались на своих должностях. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

А Координационный совет белорусской оппозиции, который президент Александр Лукашенко назвал "черной сотней", требует признать проведенные 9 августа выборы недействительными и организовать новые.

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протесты Беларусь СИЗО

Источник: Интерфакс

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