В Беларуси главе католиков отказали в визите в СИЗО

Главу Римско-католической церкви в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пустили в СИЗО на улицу Окрестина в Минске для посещения содержащихся там участников акций протеста, – пишет сatholic.by.
Архиепископа не пустили внутрь. Он помолился вместе с группой верующих на улице под дождем. Среди молящихся были духовные лица и участницы движения "Матери в молитве". После молитвы архиепископ больше часа разговаривал с людьми, которые были лишены свободы на Окрестина, и с волонтерами, которые помогают им.
Глава белорусских католиков в последние дни неоднократно обращался с требованием освободить всех задержанных во время акций протеста мирных граждан.
Тем временем, Лукашенко назначил "новое" правительство Беларуси, при этом все члены предыдущего Кабмина остались на своих должностях. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.
А Координационный совет белорусской оппозиции, который президент Александр Лукашенко назвал "черной сотней", требует признать проведенные 9 августа выборы недействительными и организовать новые.
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