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В Беларуси для участников протеста собрали более миллиона долларов

19 августа, 01:36

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Пожертвования сделали больше 21 тысячи человек

В Беларуси для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 млн долларов.

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Об этом информирует портал TUT.BY со ссылкой на координатора забастовочного движения Андрея Стрижака.

Пожертвования сделали больше 21 тысячи человек. В число первых предприятий, работники которых получат финансовую поддержку физлиц и организаций, попали МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот".

Портал также сообщил, что продолжается сбор средств для пострадавших от действий силовиков при разгоне массовых акций протеста. По данным инициативы Support for Belarus собранная сумма превышает 2,6 млн долларов.

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Напомним, что на ряде крупных предприятий Белоруссии объявлены забастовки с политическими требованиями, в том числе протестующие требуют проведение повторных выборов президента.

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Заметим, что 10 августа начали свой протест сотрудники Белорусского металлургического завода.

Добавим, что по предварительным данным, на шестых в истории Беларуси президентских выборах опять победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 9,9%, но она уже отказалась признавать эти данные и заявила о своей победе. Остальные трое кандидатов совокупно получили менее 2% голосов. Явка на выборах составила 84,23%.

Колонна бастующих в Минске Видео: tut.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь помощь

Источник: Интерфакс

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