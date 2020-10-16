В Бахмаче снова обнаружили "чернуху" против кандидата в нардепы и деньги для подкупа избирателей

На 208-м округе развернулась ожесточенная борьба с компроматами и подкупом избирателей

В Бахмаче Черниговской области в штабе одного из кандидатов в народные депутаты по 208-му округу снова обнаружили "чернуху" ​​против кандидата в нардепы Олега Ляшко.

Реклама

Об этом кандидат от Радикальной партии Ляшко в Черниговский облсовет Дмитрий Блауш сообщил на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что "черную газету" разносят по округу, и полиция задерживала курьеров и поставщиков этих материалов. В штабе кандидата лежали листовки с "сеткой" людей, адресами, номерами мобильных, которую тоже недавно задерживали работники полиции.

Блауш говорит, что также были обнаружены деньги купюрами по 200 гривен, и добавил, что голос (по словам избирателей) покупают по 400 гривен, поэтому логика махинаторов понятна.

Реклама

Кандидат от РПЛ рассказал, что неравнодушные граждане давно сообщали: в штабе раздавали "чернуху" для агитаторов, запускали по три человека и давали деньги за голос, поэтому Дмитрий Блауш и решил проверить эти сообщения. По его словам, спустя некоторое время в штаб подтянулись неизвестные, снимали его на видео и грозились "упаковать".

Блауш предупредил всех, кто имеет отношение к "чернухе", что у него достаточно информации о подобных штабы, поэтому о них узнает вся страна.

В тренде Зеленский рассказал, о чем беседовал с британской разведкой МI6

Внимание, в ролике присутствует нецензурная лексика и угрозы насилия (Видео 18+):

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил: начальнику Бахмачского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Бахмачской РГА грозит до семи лет тюрьмы за попытку подкупа избирателей на 208-м мажоритарном округе в Черниговской области.

Реклама

Также сообщалось, что пресс-секретарь областной полиции Юлия Ковтун заявила, что правоохранителям известно, кто создавал "сетку" подкупа.

Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что по делу о подкупе заведено уголовное производство по ст. 160 УК Украины.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама