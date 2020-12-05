В Азербайджане пройдет парад в честь победы в Нагорном Карабахе

В Азербайджане запланировали военный парад в честь победы над Арменией в войне за Нагорный Карабах. Он пройдет 10 декабря в Баку.
Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
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Сейчас идет подготовка к военному торжеству. В нем будут участвовать более трех тысяч человек, около 150 единиц техники, среди которой и современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы ПВО, а также боевые корабли и катера.
Во время парада будут показаны некоторые военные трофеи, добытые в ходе боевых действий.
Ранее мы сообщали, что Армения и Азербайджан договорились провести обмен пленными в формате "всех на всех".
Напомним, Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступило в силу в полночь 10 ноября.
По словам Пашиняна, решение было принято им "в результате глубокого анализа военной ситуации и оценок людей, которые лучше всего ее знают".
Он добавил, что прекращение войны является лучшим из возможных решений в сложившейся ситуации, и пообещал сообщить подробности в ближайшие дни.
В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Карабахский конфликт остался позади. В своем обращении к народу политик отметил, что Армения не захотела решать Карабахский вопрос политическим путем, поэтому Азербайджану пришлось прибегнуть к силовым методам.
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