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В 2021 году денег уже не будет: Яценюк о новом транше ЕС в 600 миллионов

9 декабря, 18:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик считает, что Украине срочно нужны реформы, иначе на счетах государства будет пусто

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал беспрецедентным решение Европейского Союза предоставить Украине 600 миллионов евро, учитывая отсутствие прогресса в выполнении программы Международного валютного фонда.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Евросоюз предоставил Украине 600 млн евро. Это беспрецедентно, учитывая отсутствие прогресса по программе с МВФ", – написал он.

При этом политик отметил, что даже несмотря на это, Евросоюз все равно поддерживает Украину. Однако вряд ли это сильно поможет нашей стране, считает он.

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"Теперь дефицит средств уже не 120, а 100 млрд грн. К концу года-то дотянут. Бюджет примут. Но это никоим образом не решает проблемы в следующем году. То есть на бумаге деньги будут, а вот в реальности на счетах без дальнейших реформ – не предвидится", – подчеркнул Яценюк.

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Как сообщали новости "Сегодня", также Украина и Европейский инвестиционный банк подписали три кредитных соглашения, согласно которым наша страна получит 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта.

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ЕС Арсений Яценюк транш

Источник: Сегодня

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