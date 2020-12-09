В 2021 году денег уже не будет: Яценюк о новом транше ЕС в 600 миллионов

Политик считает, что Украине срочно нужны реформы, иначе на счетах государства будет пусто

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал беспрецедентным решение Европейского Союза предоставить Украине 600 миллионов евро, учитывая отсутствие прогресса в выполнении программы Международного валютного фонда.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Евросоюз предоставил Украине 600 млн евро. Это беспрецедентно, учитывая отсутствие прогресса по программе с МВФ", – написал он.

При этом политик отметил, что даже несмотря на это, Евросоюз все равно поддерживает Украину. Однако вряд ли это сильно поможет нашей стране, считает он.

"Теперь дефицит средств уже не 120, а 100 млрд грн. К концу года-то дотянут. Бюджет примут. Но это никоим образом не решает проблемы в следующем году. То есть на бумаге деньги будут, а вот в реальности на счетах без дальнейших реформ – не предвидится", – подчеркнул Яценюк.

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Как сообщали новости "Сегодня", также Украина и Европейский инвестиционный банк подписали три кредитных соглашения, согласно которым наша страна получит 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта.

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