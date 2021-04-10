Узурпация власти? Резников ответил на критику относительно санкций против контрабандистов

Решение о санкциях против контрабандистов является незаконным, так как тяжесть последствий санкций влечет за собой наказания за уголовное преступление.

Реклама

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"Это решение является ничем иным, как осуществление приговора за уголовное преступление, так как тяжесть последствий санкций тянут наказания за уголовное преступление. Без любого доказательства невиновности, решение суда, это свидетельствует об отношении украинского государства к правоохранительным органам и правоохранительной системы, которая не может ничего расследовать и доказать. Именно поэтому мы говорим об узурпации власти, так как фактически президент присвоил судебные функции", – сказал он.

В то же время вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины Алексей Резников заявил, что несмотря на то, что закон о санкциях не является идеальным и требует доработки, в нем четко сказано: касается не только вопросов, связанных с терроризмом, а и вопросов, которые несут угрозу национальной безопасности.

По его словам, это касается информационного суверенитета, кибербезопасности, экономической безопасности.

"А контрабанда приобретает таких масштабов, что это является угрозой национальной безопасности", – сказал Резников.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама