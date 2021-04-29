Охота на соросят – за что убрали Коболева и Найема и кто следующий на выход

В Украине начались увольнения топ-менеджеров крупных корпораций, получавших космические зарплаты. В четверг, 29 апреля под сокращение попал заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, а днем ранее был уволен глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. "Сегодня" поговорили с экспертами и выяснили, за что отстранили руководителей компаний, а также, кого еще может коснуться "чистка кадров".

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Любопытно, что для обоих управленцев известия об увольнении стали абсолютной неожиданностью. Так, Коболев о своей отставке узнал из СМИ, а Найема поставили перед фактом, объяснив его отстранение от должности – реорганизацией госконцерна.

Почему уволили Коболева

Решение по Коболеву, который руководил "Нафтогазом" с 2014 года, принял Кабмин, обосновав увольнение неудовлетворительными результатами деятельности компании за 2020 год. "Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд гривен. При этом в утвержденном Кабинетом министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд гривен прибыли. По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной", – объяснили в пресс-службе правительства.

Стоит отметить, что зарплата Коболева в размере более 1 миллиона гривен в месяц не раз вызывала у украинцев недоумение и возмущение, а на сайте президента даже регистрировали петицию с требованием уменьшить "несправедливый" оклад главы "Нафтогаза".

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что решение Кабмина об увольнении Андрея Коболева является абсолютно законным и необходимым. По его словам, государство, как акционер "Нафтогаза" уволило нанятого им работника Коболева за плохую работу, что вполне логично.

"Коболев провалил программу по добыче газа "20/20" (предусматривала увеличение добычи газа в Украине до 27,6 млрд кубометров в 2020 году), загнал Украину в долги на рынке газа, – говорит "Сегодня" энергетический эксперт.

Что успел сделать Найем за два года работы в "Укроборонпроме"

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Бывший журналист и экс-нардеп Мустафа Найем, устроившись два года назад в "Укроборонпром", получал более скромную зарплату по сравнению с Коболевым, но все же гораздо выше средней оплаты труда украинских граждан – 250 тысяч гривен в месяц. При этом, многие так и не разобрались, чем же конкретно занимался Найем на должности заместителя гендиректора концерна по взаимодействию с органами государственной власти. К слову, в ноябре прошлого года Найем пересел в кресло директора "Укроборонпрома" по вопросам активов и на этой должности получал уже 360 тысяч гривен ежемесячно.

Как отмечает военный эксперт Сергей Грабский, за время работы в "Укроборонпроме" Найем не сделал ничего выдающегося, хоть на него и возлагали надежды, учитывая его громкие заявления о необходимости ликвидации коррупции.

"В управление таким госконцерном нужно было назначать специалиста в сфере оборонной промышленности. Человек никак не проявил себя на должности. Абсолютная серость", – говорит "Сегодня" эксперт.

Грабский также добавил, что за два года работы Найема в "Укроборонпроме" произошел полный провал в сфере поставок оружия и техники. "В этом виноват не только концерн, но и политический режим в целом", – отмечает Грабский.

Данилюк ушел тихо

На фоне двух довольно значительных отставок, случилась еще одна. Тихо ушел с должности главы наблюдательного совета Нацдепозитария Алексей Данилюк.

"У нас была договоренность с Национальной комиссией по ценным бумагам и Нацбанком, которые выступают акционерами Нацдепозитария, что я, как глава наблюдательного совета, завершу непредвзятый отбор руководителя Нацдепозитария. В нарушение этой договоренности сегодня (28 апреля 2021, – "Сегодня") за час до интервью с кандидатами на эту должность меня отстранили от должности", – сообщил Данилюк.

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Данилюк – финансист. Он занимал высокие посты при президенте Порошенко. Так, был представителем президента (Порошенко) в Верховной Раде в 2014 году, замглавы Администрации президента в 2015. И, наконец, стал министром финансов в 2016 – 2018. На этом посту Данилюк поссорился с премьером Гройсманом и ему показали на дверь. Вскоре – еще до выборов президента – Данилюк появился в команде Зеленского и после победы Зеленского стал секретарем СНБО.

Коболев, Найем, Данилюк – что у них общего

Вообще-то люди они разные. Найем – бывший журналист, он скорее занимался политической и правозащитной деятельностью. Коболев – менеджер, экономист. Но одна общая характеристика у них есть – связь с Соросом. Тут у них много общего с Данилюком.

Так, о Коболеве говорили, что он вел переговоры с Соросом о приватизации важнейшего украинского энергетического актива – предприятия Укргаздобыча. Но решение не было принято.

Данилюка часто называли "человеком Сороса" при Порошенко. Администрация Трампа даже вроде бы намекала Порошенко на необходимость отстранить Данилюка, как человека Сороса. Данилюк получил образование в Соединенных Штатах. Он закончил MBA Индианского универститета, а затем продолжительное время работал в западной авторитетной консалтинговой компании – McKinsey & Company.

Найема считают политиком, который раскручивался на гранты Сороса. Термин "соросята" и "еврооптимисты" прочно закрепился за группой политиков, в которой состоит Найем.

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Джордж Сорос – американский миллиардер, наживший состояние на спекуляциях ценными бумагами. Своим моральным долгом Сорос называет поддержку развития демократических институтов во всем мире – и на эту цель тратит значительные средства. Образ Сороса демонизировали в России и рассказывают, что его Фонд занимается лоббизмом и подрывает государственность в странах, не желающих идти в американском курсе.

В действительности Сорос демонстрирует другое. Украинские политики и активисты, сотрудничавшие с организациями Сороса или получавшие от них гранты, показывают крайне низкую эффективность – в управлении государством. И сами оказываются в центре коррупционных скандалов, как это было с Сергеем Лещенко, например.

Кого уволят следующим

Экс-министр ЖКХ, замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко уверен, что Коболева и Найема давно следовало уволить.

"На протяжении семи лет я говорил, что Коболев – не просто неэффективный, а абсолютно бездарный руководитель. Управление Коболевым "Нафтогазом" привело к убыткам на миллиарды гривен. Что касается Найема – его работа также не была успешной в "Укроборонпроме", – говорит нам Кучеренко.

Нардеп уверен, что вскоре последуют очередные громкие отставки. "Сегодня я аплодирую правительству. Кабмин сделал первый шаг в отстранении от управления компаниями людей, которые создают схемы и зарабатывают за счет украинцев. Думаю, следующим шагом будет увольнение Сергея Лещенко из наблюдательного совета "Укрзализныци", который получает полмилиона гривен зарплаты и ничего не делает. Это все одна братия псевдореформаторов", – подытожил Кучеренко.

Напомним, накануне стало известно, что "Нафтогаз" по итогам 2020 года ушел в минус. Консолидированный чистый убыток компании составил 19 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году. При этом Коболев заверил, что "компания оттолкнулась от дна" и в начале 2021 года уже начала получать прибыль.

Также новости "Сегодня" сообщали, что за ноябрь 2019 года Найем получил зарплату (с премией и надбавками) в 310 521 гривну, что в 7 раз превышало его месячный должностной оклад в 43 тысячи гривен.

Также новости "Сегодня" сообщали, что з гривну, что в 7 раз превышало его месячный гривен.