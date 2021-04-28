Уволенному из "Нафтогаза" Коболеву быстро нашли замену

Ранее Юрий Витренко уже работал в "Нафтогазе", но год назад был уволен оттуда

Исполняющим обязанности главы "Нафтогаза" назначен и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Об этом написал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко.

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"Ну, а это залет Шмыгаля. Юрий Витренко назначен и.о главы НАК "Нафтогаз" вместо Коболева", – написал нардеп.

Фото: facebook.com/YVitrenko

Отметим, что Юрий Витренко уже работал в "Нафтогазе" исполнительным директором, но был уволен в мае 2020 года. В декабре его Рада назначила и.о. министра энергетики.

Как сообщали новости "Сегодня", об увольнении Коболева сообщили двое народных депутатов, о чем "Интерфакс-Украина" подтвердил источник. Хотя сам Коболев заявил, что не писал заявление на увольнение. Он возглавлял "Нафтогаз" с 26 марта 2014 года.

Напомним, накануне стало известно, что "Нафтогаз" по итогам 2020 года ушел в минус. Консолидированный чистый убыток компании составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году. При этом Коболев заверил, что "компания оттолкнулась от дна" и в начале 2021 года уже начала получать прибыль.