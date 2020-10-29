Увидит каждый украинец: Шмыгаль объявил, что реестр е-деклараций станет доступен уже завтра

Кабмин принял решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра, говорит премьер

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Единый государственный реестр лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, станет вновь доступен в пятницу, 30 октября.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, решение Конституционного Суда, принятое 27 октября, поставило под угрозу электронное декларирование.

"Кабинет министров по инициативе президента утверждает решение, которое станет шагом к восстановлению полноценной работы реестра деклараций. Уже завтра каждый украинец сможет зайти и увидеть декларации чиновников и политиков", – заявил Шмыгаль.

Сегодня при участии президента Владимира Зеленского состоялось срочное внеочередное заседание Кабмина, на котором было принято распоряжение "Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Согласно документу, НАПК должно обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части госреестра деклараций чиновников и проведение спецпроверок в соответствии с законом "О предотвращении коррупции".

Сайт "Сегодня" сообщал, что президент Владимир Зеленский во время срочного заседания СНБО пообещал, что, несмотря на решение Конституционного Суда, система электронного декларирования для чиновников будет работать.

Напомним, вечером 28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций госслужащих в связи с решением Конституционного Суда.

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